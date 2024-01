Gesangverein Herbitzheim Singen für „Hilf mit!“ und gegen die Einsamkeit

„Gemeinsam singen gegen Einsamkeit“ hieß die deutschlandweite Aktion des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die in die Veranstaltung am frühen Abend eingebaut wurde. Vorsitzender Siggi Schmidt betonte, dass gemeinsames Singen das Herz im gleichen Takt schlagen lasse und damit eine kraftvolle Möglichkeit sei, auf die Thematik Einsamkeit aufmerksam zu machen. Gemeinsam wurden dann auch bekannte Winter- und Weihnachtslieder gesungen. Die vorgegebenen Liedertexte des Ministeriums, beispielsweise „Leise rieselt der Schnee“ oder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ halfen dabei mit. Schmidt informierte die Zuhörer darüber, dass auch im Chor neue Sängerinnen und Sänger willkommen seien. Die Chorproben fänden freitags ab 19.30 Uhr im Vereinsraum in der alten Schule statt.