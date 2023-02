Gersheims Alt-Bürgermeister wird 80 : Siegfried Wack feiert an diesem Mittwoch 80. Geburtstag

Blieskastel Der Niedergailbacher war 17 Jahre Bürgermeister von Gersheim. Danach engagierte er sich als Landrat in Mecklenburg-Vorpommern.

Als jüngster Bürgermeister des Saarlandes trat der gebürtige Niedergailbacher 1974 seinen Dienst bei der Gemeinde Gersheim an, an diesem Aschermittwoch (22. Februar), feiert Siegfried Wack seinen 80. Geburtstag. Gemeinsam mit seiner Frau Doris fand er 1991 den Weg nach Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern. Dort begann seine Aufbauarbeit als Landrat eines Kreises, in dem rund 50000 Menschen wohnten, und eine nach seinen Worten herausfordernde Zeit, in der er erleben durfte, wie ein Land entsteht. „Es war eine unglaublich intensive und bereichernde Periode, die mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 begonnen hat und bis zur europäischen Wiedervereinigung, dem Beitritt Polens zu Europäischen Union am 1. Mai 2004, gedauert hat“, beschreibt Siegfried Wack 15 Jahre seines ausgefüllten und arbeitsreichen Lebens, das von Beginn an davon geprägt war, Brücken zu bauen.

Dabei brachte er seine Erfahrungen ein, die er in seiner Heimat machte. Auf seine Initiative wurde 1988 in Peppenkum, erstmals in einem saarländischen Kindergarten, den Kleinsten die Nachbarsprache Französisch vermittelt. Danach sorgte er dafür, dass die „Sprache des Nachbarn“ von eigens eingestellten Lehrkräften auch in den Grundschulen der Bliestal-Gemeinde geleert wurde. Er gründete den Verein „Zone Bilingue“, hob den Französisch-Preis der Gemeinde aus der Taufe als weitere Grundlage für seine anschließenden intensiven völkerverständigen Bemühungen bei den „Nordlichtern“. Er spielte seine bereits an der deutsch-französischen Grenze erworbenen 18-jährigen kommunalpolitischen Erfahrungen am Stettiner Haff aus. An der Schnittstelle von Deutschland nach Polen überzeugte er mit der ihm eigenen bedachten Art, aber mit großem Nachdruck und Überzeugungskraft. Geholfen haben ihm auch die Kontakte aus der Paneuropa-Union (PEU).

Wie kam es zum Wechsel von der Blies an die Ostsee? Während eines Kongresses in Prag lernte er den damaligen Vorsitzenden der PEU in Mecklenburg-Vorpommern, Ádám Sonnevend, kennen. Nachdem Wack sein Interesse gezeigt hatte, bei der Schaffung kommunaler Strukturen helfen zu wollen, erhielt der „Grenzgänger“ einige Angebote. Darunter befand sich auch das des Wirtschaftssenators in Rostock. Wack prüfte, nahm sich Zeit: „Als jemand, der seine Arbeit an der Grenze erledigt hat, war dies ein ganz reizvoller Aspekt, der den Umzug leichter machte.“ In der Rückschau habe es sich als erfüllend herausgestellt, zumal er zum Gründungsvater der grenzüberschreitenden Euro-Region Pomerania wurde. Als Präsident der gleichnamigen Kommunalgemeinschaft, die seit 30 Jahren besteht, konnte er Akzente setzen. 1994 gründete er die deutsch-polnische Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern, die er 15 Jahre lang führte. Mit ihr schaffte er es, in 14 Kindergärten polnische Muttersprachler einzustellen. Derzeit bemüht er sich um eine trinationale kommunale Partnerschaft ganz im Sinn des „Weimarer Dreiecks“ und dem Geist des deutsch-französischen Elysée-Vertrags. Dazu gehören sollen seine alte Kreisstadt Pasewalk, die polnische Stadt Police und die lothringische Stadt Sarreguemines. 2012 hob er die Partnergesellschaft im Saarland aus der Taufe, initiierte die deutsch-polnischen Kulturtage an, die in ähnlicher Form zuvor über Jahre als „polnische Woche“ in seiner Wahlheimat für Aufsehen sorgte. 2004 wurde ihm, der seit März 2017 in Blieskastel, im Geburtshaus des Ehrenbürgers Joseph Kardinal Wendel, seine „Basisstation“ gefunden hat, der Goldene Greif, der höchste Orden Nachbarwojewodschaft Westpommern, und in Deutschland 2006 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Mit Genugtuung stellt der Vater dreier erwachsener Kinder fest, dass eine Reihe der von ihm als Bürgermeister initiierten Veranstaltungen, wie das Junioren-Radetappenrennen Trofeo, aber auch die Stiftung Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim heute noch bestehen. Darüber hinaus gehört er den Kuratorien der Europäischen Akademie in Külz/Kulice (Polen), des Trägerwerks Soziale Dienste und des Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar an.