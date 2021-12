Amateurfußball : Sportfreunde brauchen den zwölften Mann

Trainer Martin Fischer (rechts) und seine SF Walsheim haben in der Landesliga bis zur Pause eine gute Runde gespielt. Vor allem zu Hause. Die Sportfreunde sind die einzige Mannschaft in der Klasse, die noch kein Heimspiel verloren hat. Foto: Stefan Holzhauser

Walsheim Die Fußballer der Sportfreunde Walsheim sind in der Landesliga Ost eine Spitzenmannschaft – zumindest zu Hause. Auswärts ist noch Sand im Getriebe. Doch an der Ausbeute in der Fremde kann Trainer Martin Fischer ja noch arbeiten. Er hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert.