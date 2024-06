Haus Sonne in Walsheim Seit 70 Jahren „Haus Sonne“ in Walsheim

Gegründet wurde „Haus Sonne“ 1954 durch die Initiative von Elisabeth Zenner, ihrer Schwester Anna Betzner, Anneliese Bucks und anderen Mitstreitern im Jagdschlösschen auf einem vier Hektar großen Gelände im Ortsteil „Oben am Berg“ in Walsheim. Seitdem bildet die Anthroposophie Rudolf Steiners die Grundlage der Arbeit. Ziel ist es, Körper, Seele und Geist zu pflegen und den Menschen in verschiedenen Entwicklungsstufen individuelle und nachhaltige Hilfe anzubieten. Heute ist „Haus Sonne“ mit rund 200 Mitarbeitern und etwa 100 betreuten behinderten Menschen der größte Arbeitgeber in der Bliestalgemeinde Gersheim. Die Einrichtung hat sich als fester Bestandteil der Region etabliert und betreut hauptsächlich Menschen aus dem Saarpfalz-Kreis sowie aus den angrenzenden Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Seit Mitte 2017 wird „Haus Sonne“ vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Saarland/Rheinland-Pfalz sowie den Lebenshilfen Saarpfalz und Obere Saar getragen. Die Neue Haus Sonne gGmbH leitet seit Oktober 2022 Geschäftsführer Volker Liedtke-Bösl. Er führt gemeinsam mit Annemy Börtzler, einer langjährigen Betreuten und Mitglied des Werkstattrates, durch das Festprogramm. Neben der integrativen Waldorf-Kindertagesstätte mit 18 Plätzen, dem Kinderwohnheim mit 28 Plätzen und der Waldorf-Förderschule für geistige Entwicklung, der „Anna-Betzner-Schule“ mit 35 Plätzen bildet die Jean-Schoch-Werkgemeinschaft das Herzstück der Einrichtung. Hierzu gehören der Arbeitsförderbereich sowie Bäckerei, Bügelstube, Gärtnerei, Holzwerkstatt, Kerzenwerkstatt, Montagewerkstatt und Wäscherei. Auf dem Neukahlenberger Hof wird neben dem landwirtschaftlichen Betrieb eine Käserei betrieben. Produkte von „Haus Sonne“ sind im „Haus Sonne-Laden“ in Walsheim sowie auf verschiedenen Biomärkten erhältlich und werden in zahlreichen gastronomischen Speisekarten der Region gelistet. Ein Hauslieferservice in Kooperation mit der Ökomarktgemeinschaft „Hof am Weiher“ rundet das Angebot ab.