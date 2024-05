Dank Norbert Oberinger aus Niedergailbach Seit 60 Jahren spielt Norbert Oberinger die Orgel

Die Begeisterung für das Orgelspiel erwachte früh in Oberinger, der bereits als Kind von den Klängen des Instruments fasziniert war. Neben seiner Leidenschaft für die Orgel führt er seit fast vier Jahrzehnten den heimischen Gesangverein an, ist Dirigent der Singgemeinschaft Reinheim/Niedergailbach und eines Projektchores im Sängerkreis Blies. Seine Aufgabe als Organist sieht er darin, die Liturgie des Gottesdienstes maßgeblich zu prägen, den musikalischen Rahmen zu setzen und die Freude am Gesang zu wecken und zu fördern. Seit seinen ersten Gehversuchen am Klavier beim Altheimer Willi Ast im Alter von neun Jahren, hat sich Oberinger stetig weiterentwickelt und ist heute in vielen Kirchen der neuen Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim als gern gesehener Gast bekannt. Mit 14 Jahren begleitete er als Nachfolger von Irmgard Fell erstmals eine Sonntagsvesper in seiner Heimatgemeinde. Danach kamen die Sonntagsgottesdienste hinzu. Seit 34 Jahren kann Oberinger auf der Mayer-Orgel im hinteren Teil auf der Empore der Kirche seiner Heimatpfarrei Gottesdienste mitgestalten. Beim Umtrunk im Generationentreff konnte der Jubilar viele Glückwünsche der „Pfarrkinder“ entgegennehmen.