Walsheim : Clemens Buck lebt und arbeitet seit 50 Jahren in Haus Sonne

Clemens Buck, seit 50 Jahren im Haus Sonne, an seinem Arbeitsplatz in der Holzwerkstatt der Einrichtung. Foto: Wolfgang Degott

Walsheim Er fühlt sich sichtlich wohl bei seiner Arbeit in der Holzwerkstatt. Der 59-jährige Clemens Buck ist seit vielen Jahren Teil der Belegschaft dort im Haus Sonne. Als Neunjähriger kam der gebürtige Tübinger, der danach in Stuttgart wohnte, dort auch die Karl-Schubert-Waldorfschule für Seelenpflege-bedürftige Kinder im Stadtteil Degerloch besuchte, vor einem halben Jahrhundert in das Kinderheim der Walsheimer Einrichtung für Menschen mit Assistenzbedarf.

1981 absolvierte er die einjährige Anlernstufe. Nachdem er in der Gärtnerei des damaligen Gärtners Peter Schubring begann, durchlief er anschließend alle Werkstätten. Hans-Heinrich Timm, der damalige Schreinermeister, nahm ihn unter seine Fittiche, sodass Buck in der Schreinerei blieb und heute noch an der Montagebank arbeitet. Zusätzlich zu seiner Arbeit in der Werkstatt ist er freitags und sonntags Beifahrer. Dann hilft er über mehrere Stunden zum einen bestelltes Gemüse an die Kunden auszuliefern, beziehungsweise Essen auszufahren.