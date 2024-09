Schulzentrum Gersheim Das Schulzentrum in Gersheim feiert sein 50-jähriges Bestehen

Am Samstag, 14. September, feiert die Schule Jubiläum mit einem großen Schulfest. Seit 50 Jahren besteht der Schulstandort am Ortsausgang Gersheims in Richtung Medelsheim. Damals ging die Realschule in Aufbauform mit der neu im Saarland geschaffenen Schulform Hauptschule an den Start. Noch heute spricht man daher vom „Schulzentrum“, das bis 1986 in seiner vollen Größe bestand, bevor die integrierte Gesamtschule gegründet wurde. Im Laufe der Jahre prägten verschiedene Schulleiter die Schulen: Wendelin Motsch (Hauptschule), Jürgen Beuster (Realschule/Gesamtschule), Hans Bollinger, Monika Hommerding und Gerd Bermann/Gesamtschule). Die Schule, die sich als „Schule für alle“ bezeichnet, hat sich besonders in den vergangenen Jahren als innovativ erwiesen: von visuellen Klassenräumen über Homeschooling bis hin zu einem Computerraum mit 30 Plätzen, der bereits vor der Corona-Pandemie eingerichtet wurde.