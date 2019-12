Schützenclub Walsheim : Schützenclub fährt zum Weihnachtsmarkt

Am Samstag, 14. Dezember, bietet der Schützenclub Walsheim eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Metz an. Die Abfahrt des Busses ist um 13 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

