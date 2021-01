Bauarbeiten der Telekom in St. Ingbert : Auf Gehwegen werden Schachtdeckel saniert

Foto: dpa/Jan Woitas

Die Deutsche Telekom saniert von Montag, 11. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 5. Februar, im Stadtgebiet von St. Ingbert die Schachtdeckel in den Gehwegen mehrerer Straßen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind in St. Ingbert-Mitte der Grubenweg Höhe Anwesen 40 und in der Kohlenstraße Höhe Anwesen 28 sowie in Rohrbach die Obere Kaiserstraße von den Anwesen 101 bis 215 betroffen.