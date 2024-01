Fastnacht in Rubenheim Rubenheim hat ein neues Prinzenpaar

Unter ägyptischer Sonne, im Schatten der Pyramiden beschlossen die 28-jährige Versicherungskauffrau Constanza und ihr Ehemann, der 32-jährige stellvertretende Laborleiter Kevin Heitz, das Angebot, Prinzenpaar in Rubenheim zu werden, anzunehmen. Sie treten damit die Nachfolge von Prinz Jan I. (Kuhn) und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Lea I. (Theis) an. Nachdem sie die Präsidentin des Rubenheimer Carneval Clubs (RCC), Marie-Christine Lisbert gefragt hatte, brauchten die beiden nicht lange, um zu überlegen. So werden sie nach der Inthronisierung beim Sessionsauftakt im Clubheim die aktuelle Session als Prinzessin Constanza I. und Prinz Kevin I. das närrische Volk der „Kleintiroler“ bis Aschermittwoch regieren. Hat „Ihre Lieblichkeit“ schon Erfahrung durch ihr Mitwirken in den beiden Tanzgruppen „Hansbebcher“ und „Knalltüten“, wo sie in der letzten Session erstmals mittanzte, ist Prinzregent Kevins Erfahrung mit dem Karneval gleich Null. Rubenheimer Luft schnupperte er jedoch schon als aktiver Fußball-Spieler bei Heimspielen der SG Bliesgau. Beide freuen sich auf ihre Aufgabe und konnten als erste Amtshandlung immerhin der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in der Staatskanzlei bei deren Empfang den aktuellen Sessionsorden überreichen. Neben Besuchen bei Vereinen wird die närrische Regentschaft beim Rathaussturm in Gersheim am Fetten Donnerstag (8. Februar) sowie den Umzügen in Blieskastel, Faschingssonntag, 11. Februar, und Reinheim, Rosenmontag, 12. Februar, sowie am Nachtumzug am Freitag, 9. Februar, in Hassel die RCC-Farben vertreten.