Ausblick Tradition, Gemeinschaft und jede Menge Feierlaune

In Rubenheim wird von diesem Freitag, 30. August, bis zum Dienstag, 3. September, die Kirb gefeiert – ein Fest, das tief in den Traditionen des Dorfes verwurzelt ist. Mit einer 17-köpfigen Straußjugend, die für ausgelassene Stimmung sorgt, werden die Festtage zu einem Höhepunkt im Jahreskalender des Ortes. Der Auftakt erfolgt am Freitagabend im Bistro „History“, wo um 19 Uhr der Festbaum geschmückt wird. Ein Ritual, bei dem alle Anwesenden Hand anlegen und die bunten Bänder kunstvoll am Strauß befestigen. Erstmals zu hören sein wird dabei der charakteristische Ruf „Aber eins, das bleibt gewiss, vor de Ruwenummer Straußbuwe hann’se alle Schiss“. Die Leitung der stimmgewaltigen Straußjugend hat erneut Benjamin Schöndorf, der bereits im neunten Jahr als Oberstraußbub fungiert. An seiner Seite steht erstmals Carina Müller als „Owerstraußmäde“, eine Rolle, die das weibliche Engagement in der Traditionspflege weiter stärkt. Insgesamt sind sieben Mädels und zehn Jungs dabei. Ein Comeback feiert Jonas Berentz. Neulinge konnten in diesem Jahr – wohl ein Novum – nicht begrüßt und aufgenommen werden.