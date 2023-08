Kirmes in Rubenheim Rubenheim feiert ab kommenden Freitag fünf Tage Kirb

Prall gefüllt ist der Terminplan am Sonntag des Kirchweihfestes. Zu Beginn steht um 8.30 Uhr der traditionelle Besuch der Sonntagsmesse in der St. Mauritiuskirche an. Dabei tragen alle erstmals, da der Sonntag der eigentlich erste Kirwetag ist, ihre „Kirwetracht“ mit weißen Hemden, roten Halsschälchen, blauen Jeans und weißen Schürzen. Um zehn Uhr startet im Sportheim der Frühschoppen. Der Mittagstisch bietet dort Spießbraten und anschließend duellieren sich die beiden Fußballmannschaften der SG Bliesgau. Die Reservemannschaft ab 12.45 Uhr und die Bezirksligamannschaft um 15 Uhr haben es mit dem SV Höchen zu tun. Um 19 Uhr wird Benjamin Schöndorf am Sportheim zum 13. Mal, begleitet vom Musikverein, die Kirweredd vortragen. Seit dem ersten Augustwochenende haben die jungen Leute bei ihren Treffen im Bistro und im Sportheim am Vortrag gefeilt, das Dorfgeschehen glossiert zu Papier gebracht. Anschließend, ab 19.30 Uhr, steigt die Open-Air-Kirweparty am Sportplatz mit der Liveband, dem Duo Dorfjungs. Am Kirwemontag, 5. September, dem „Tag des Herrn“, öffnet das Sportheim ab 9.30 Uhr zum Frühschoppen, wo auf der Speisekarte auch Rührei mit Speck gewählt werden kann. Dort ist auch Mittagstisch, traditionell mit Lewwerknepp un Gefillde, ab 11.30 Uhr zu haben. Um 13 Uhr treffen sich die Straußbuben und -mädchen im Bistro von Kevin Berndt mit seinem Team, wo ab 15 Uhr die Band Tequila Sunrise aufspielen wird. Nach dem „Lumpezuch“ durchs Dorf wird am Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr der Hammeltanz am Bistro, begleitet vom Musikverein, den stimmungsvollen Abschluss der Kirwetage in Kleintirol darstellen. Von Samstag bis Montag wird ein Schausteller mit Karussell am Sportplatz stehen.