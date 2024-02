Fastnacht in Reinheim Reinheim freut sich auf den Rosenmontag

Entlang der rund 1800 Meter langen Strecke sorgen Reinheimer Vereine und gewerblich betriebene Versorgungsstände an verschiedenen Stellen für Verpflegung. Nach dem Zugfinale geht es in verschiedenen Lokalitäten kräftig weiter. Die Heimstatt des Carneval-Clubs in der Brunnenstraße platzt der Stimmung wegen sicher wieder aus allen Nähten. Am Gasthaus „Zum Lux“ ist für Essen und Trinken gesorgt. Neu ist der Stand der Sportfreunde in der Scheune von Pascal Braun an der Grenzlandhalle. An der Grenzlandhalle ist auch ein großer Verpflegungswagen postiert. Bei der Reinheimer Feuerwehr fließt am kommenden Montag kein Wasser, auch die Fischerhütte öffnet für die närrischen Gäste. Natürlich werden auch in der Grenzlandhalle mit der Sektbar die Narren bei Musik nicht mehr zu halten sein. Erstmals werden Helfer der „Spätschicht-Saar“ statt wie bisher die von den Sportfreunden Reinheim in der Halle für die Versorgung der vielen Gäste sorgen. Die Fasenachts-Party läuft wie in jedem Jahr beim Reinheimer Event bis in den späten Abend. Der große Maskenball mit Faschingsparty, der das Finale einläutet, wird statt sonntags diesmal am Samstag, 10. Februar, in der Grenzlandhalle über die Bühne gehen. Beginn ist um 20.11 Uhr.