Kirmes in Reinheim Reinheimer feiert fünf Tage ihre Kirmes

Auch in Böckweiler wird gefeiert

Auch die bis auf Weiteres geschlossene Sporthalle am Dorfgemeinschaftshaus (wir berichteten) hält die Böckweiler Straußjugend nicht davon ab, die Kerb zu feiern. Statt in der Halle wird jetzt eine Zeltkerb gefeiert. So steht von Freitag, 20. bis Montag, 23. Oktober ein beheiztes Festzelt mit Bühne, Bar und Theke auf dem „roten Platz“. Los geht es freitags bei freiem Eintritt um 20 Uhr mit einer Malle-/Techno-Party mit DJ Ecklair. Um Mitternacht wird die Kerb ausgegraben. Am Kerwesamstag folgt der Auftritt der saarländischen Top-Band Elliot. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse neun, im Vorverkauf acht Euro. Zu haben sind die Tickets bei Reifenhandel Matthias Schunck in Böckweiler, der Altheimer Pizzeria da Enzo und der Bäckerei Lenert im Bickenalb-Center, Altheim. Sonntags ab 15 Uhr wird traditionsgemäß die „Kerweredd“ verlesen, das Dorfleben glossiert. Es schließt sich ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen an. „Karten raus“ heißt es am Kerwemontag, 23. Oktober. Der gemütliche Frühschoppen beginnt um zehn Uhr. „Lewwerknepp met Sauerkraut“ (Preis: 6,80 Euro) und panierte Schnitzel mit Spätzle (8,80 Euro) bietet der Mittagstisch. Bestellungen bei Mara Leroux, Tel. (01 52) 56 13 05 31, und Lena Schunck, Tel. (01 51) 41 20 92 15.