Zum Glück nur eine Spielzeug-Waffe : Polizei verhindert vermeintlichen Anschlag in Walsheim

Foto: dpa/Carsten Rehder

Walsheim Am Samstagnachmittag gegen 15.06 Uhr hatte eine Zeugin der Polizei mitgeteilt, dass sich ein etwa 20 Jahre alter Mann, bekleidet mit einer Tarnjacke und mit einer Pistole in der rechten Hand, in Richtung der Behinderten-Einrichtung „Haus Sonne“ in Walsheim bewegen würde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken