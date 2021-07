Auf Waldparkplatz in Reinheim : Diebe zertrümmern Autoscheiben und stehlen Handtasche

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Reinheim Insgesamt zwei Seitenscheiben wurden am Samstag (17. Juli) in Reinheim an einem Pkw der Marke BMW mit HOM-Kreiskennzeichen eingeschlagen, der in der Tatzeit zwischen 15.30 und 16.05 Uhr auf dem Waldparkplatz in Verlängerung des Bebelsheimer Wegs abgestellt war.

Nach Angaben der Polizei wurde aus dem Fahrzeug eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Unmittelbar im Anschluss wurde außerdem der rechte Vorderreifen des BMW von den bislang unkenannten Tätern zerstochen, ehe diese den Waldparkplatz in unbekannte Richtung verließen.