Ortsrat Reinheim : Reinheim wertet den Ortskern auf

Blick auf den „Marktplatz“ im Zentrum Reinheims. Der Platz in der Dorfmitte soll in den kommenden Jahren grundlegend erneuert und darauf eine Bushaltestelle integriert werden. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Ortsvorsteher kündigt an: Der Marktplatz in der Dorfmitte wird neu gestaltet.

Als Vorhaben innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird der Marktplatz in der Reinheimer Dorfmitte grundlegend saniert und neu gestaltet. Das kündigte Ortsvorsteher Peter Wagner während der Ortsratssitzung im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses an.

Derzeit präsentiere sich der Platz in einem wenig ansprechenden Zustand. Die Ratsmitglieder betonten dabei, dass bei diesem Projekt die angrenzende Bushaltestelle einbezogen werden müsse. Nachdem grundlegende Untersuchungen durchgeführt, die Arbeiten strukturiert und finanziert seien, könne ab 2023 mit der Realisierung gerechnet werden, so Wagner.

Noch eine weitere größere Maßnahme sei von der Gemeinde gemeldet worden. So soll in den kommenden Jahren die bestehende Innerortsbeschilderung erneuert und damit zeitgemäß gestaltet werden. Die Ortsratsmitglieder werden sich mit der Thematik intensiv beschäftigen und demnächst Vorstellungen zur Beschilderung innerhalb des Ortes an Bürgermeister Michael Clivot weitergeben. Dass auch die gemeindliche Webseite einem „Relaunch“ unterzogen und den einzelnen Dörfern die Möglichkeit gegeben werde, sich darin zu präsentieren fand positiven Widerhall. Damit werde ermöglicht sich positiv darzustellen.