Traditions-Gaststätte in Gersheim Di Bartolomeos haben jetzt adieu gesagt

Die Eheleute träumten davon sich selbstständig zu machen. So war es eine glückliche Fügung, als ihr Bekannter, Angelo Sabatino, der die Pizzeria in Bliesdalheim betrieb, 1984 aufhörte. Die Bartolomeos nutzten die Chance, das Lokal weiterzuführen. Zwei Jahre später kauften sie das Haus, vergrößerten und wurden zu einer beliebten Anlaufstelle der Gourmetfreunde im Bliesgau. Neben der Scalloppina bolognese, (Schnitzel mit Bolognesesauce) als meistverkauftem Gericht, gingen vor allem die Pizzen Adria, Bruno, Gustosa und Picanta als häufigste von der Küche auf den Teller. Doch nicht nur im „Stammhaus“, in dem sich davor über viele Jahrzehnte das Gasthaus Lang befand, wurden die Gäste bekocht. Nach einem kurzen Intermezzo Anfang der 1990er Jahre, als sie in Gersheim auf dem damaligen Dorfplatz an der Mühle einen Imbiss betrieben, folgte ein weiterer, der Bliestal-Imbiss, 2009 bis 2018 im Schatten des Kalkwerks. Über viele Jahre war die Pizzeria Adria auch Lieferant von Mittagessen in der Gesamtschule Gersheim sowie den Kindergärten in Gersheim, Reinheim und Walsheim. So wurden in Spitzenzeiten knapp 60 Essen aus Bliesdalheim für die Schüler angeliefert. In den vielen Jahren unterstützte das Unternehmen auch viele Vereine der Region, vor allem die SG Herbitzheim-Bliesdalheim, in der beide Söhne lange Fußball spielten.