Picolbello in Gersheim Gersheims Dörfer sind jetzt wieder picobello

Fast 700 Personen, drunter rund 500 Kinder und Jugendliche in fast allen Gersheimer Dörfern waren am vergangenen Wochenende auf den Beinen, um dem Müll, dem Abfall, Weggeworfenem Herr zu werden. Traditionell gehören zu den fleißigen Sammlern bei der landesweiten Frühjahrsputz-Aktion namens Saarland Picobello auch die Kleinen der Kindertagesstätte in Peppenkum. Rund 80 Kinder aus der Zauberer-, Drachen-, Hexen-, Eulen- sowie der Naturfindergruppe waren mehrere Stunden unterwegs. „Wir sind schon dabei, seit es Picobello gibt,“ so Kita-Leiterin Sigrid Konrad. Habe man anfangs gemeinsam mit Ortsrat und Feuerwehr nachmittags gesammelt, so wechselte man vor Jahren auf den Vormittag und darauf, allein im und ums Dorf auf Müllsuche zu gehen. Diesmal waren die Kinder auf dem Fußweg der Guiderkircher Straße, auf dem Spielplatz im Flur, dem Utweilerweg und auch dem Mühlenweg, ausgerüstet mit Zangen, Schutzhandschuhen, Handkarren, begleitet vom Betreuungspersonal, unterwegs. „Aus den Familien hören wir, dass die Kinder sich schon Tage vor der Aktion darauf freuen,“ äußerte sich die stellvertretende Leiterin Marliese Weinmann. Auch würde man sich in der Einrichtung mit der Thematik befassen, habe sich Bilder und Filme angeschaut, damit die Sensibilität zum Thema Müll und Abfall verstärkt.