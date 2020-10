Pkw trifft ungebremst auf Motorrad : Schwerverletzter Motorradfahrer in Gersheim

Gersheim Bei einem Verkehrsunfall am 21. Oktober, gegen 18.15 Uhr, auf der L 105/Bahnhofstraße in Gersheim, wurde ein Motorradfahrer schwerverletzt.

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Peugeot 206 die L 105 in Fahrtrichtung Blieskastel unmittelbar hinter einem 60-jährigem Kraftradfahrer. Etwa 100 Meter vor Ortsausgang Gersheim fuhr der Peugeot, vermutlich aufgrund eines plötzlich eintretenden körperlichen Unvermögens, ungebremst auf das Heck des Motorrades auf. Der Motorradfahrer wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert und von den beiden rechten Reifen des Peugeot überrollt. Das Motarrad rutschte nach rechts in den Straßengraben. Der Pkw-Fahrer verlangsamte sein Fahrzeug zunächst, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Blieskastel fort und kam etwa 2000 Meter hinter der Unfallstelle am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision total beschädigt. Der Kraftradfahrer wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nicht.