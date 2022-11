Kirmes in Peppenkum : Von Freitag bis Sonntag ist Kirb in Peppenkum

Peppenkum Nach der Corona-bedingten Zwangspause kann ab Freitag, 4. November, in Peppenkum wieder Kirb gefeiert werden. 26 Köpfe zählen die „Bebbekumer Strausbuwe- und mäde“. Sie sind zwischen 16 und 30 Jahre alt.

Zum Singen der traditionellen Lieder wie „Quetschekuche“, „Bebbekumer Stromer“ oder „Ich will eh Schnäpsje han“ kleiden sich die Strausmäde und -buwe im traditionell karrierten Hemd. Die Farben wechseln jedes Jahr zwischen blau, rot und grün. Dieses Jahr ist die Farbe blau an der Reihe. Unter den Hemden wird dann noch ein Kirwe- T-Shirt mit einem Spruch angezogen. In diesem Jahr lautet er „Wenn widda weht de Bebbekumer Wind, is Kirwezeit, das wes doch jedes Kind“.

Zur Vorbereitung für die Kirb wurde eine Straussfahrt durch Blieskastel, Breitfurt, Wolfersheim oder auch Reinheim unternommen. Anders als in vielen Bliesgau-Dörfern heißt es in Bebbekum Kirb und nicht Kerb. Die Tradition wurde über die Generationen hinweg auch von vielen Vätern an ihren Nachwuchs weitergegeben. So gibt es auch in Peppenkum eine Kirweredd, bei der die legendären Geschehnisse seit der letzten Kirb aufgearbeitet werden. Viele Originale wie „die Oma Edith“ oder „de Piwi“ erscheinen mit ihren Taten und Aussagen jedes Jahr erneut in der Rede. Geschrieben und auch vorgetragen wird sie seit einigen Jahren von Lisa Sandmeyer und Alina Allgeier.