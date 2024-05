Pensionärsverein Walsheim Pensionärverein Walsheim ehrte zwei langjährige Mitglieder

Er erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an die monatlich jeweils mittwochs stattfindenden Versammlungen, die nach der Corona-Pandemie erstmals im März vergangenen Jahres wieder durchgeführt wurden. Für das laufende Jahr kündigte Schwarz einen Vortrag des Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde, Florian Klein, während der Monatsversammlung am Mittwoch, 29. Mai, an. Am Samstag, 1. Juni, werde man mit den Reinheimern den Deutsch-französischen Garten in Saarbrücken besuchen, und das gemeinsame Sommerfest wird am Donnerstag, 18. Juli, in Reinheim über die Bühne gehen. Die Versammlungsteilnehmer beschlossen, den jährlichen Mitgliedsbeitrag von acht auf zehn Euro anzuheben. Annerose Mieger wurde für 40-jährige und Ursula Menzner für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt.