Pensionärverein Reinheim „Morsche Knochen“ spenden für krebskranke Kinder

So nahmen die Frauen im vergangenen Dezember zum dritten Male am Adventsmarkt in Reinheim teil. Ihre selbstgebackenen Plätzchen, Glühwein, Bastelarbeiten sowie Mützen und Schals gingen für den guten Zweck über die Theke. Gefragt war daneben der Verkauf von Misteln, und ein Erfolg war der Erlös einer Tombola an der Weihnachtsfeier, die Hälfte davon ging an die Homburger Tafel. Bekannt sind die „Morschen Knochen“ auch als durchaus fitte Schautänzerinnen bei den Kappensitzungen als „Weather-Girls“.