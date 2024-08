In der Stellvertretung gab es ebenfalls einen Wechsel. Axel Ruth (CDU), der bisherige Stellvertreter, trat nach fünf Jahren im Ortsrat nicht erneut an. Christoph Wack (CDU), 58, wurde als Nachfolger gewählt und erhielt die Stimmen aller acht anwesenden Ratsmitglieder. Melanie Kremp (SPD) war abwesend. Bürgermeister Michael Clivot (SPD) führte die Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder durch. Neben den Genannten gehören dem Ortsrat Susanne Couturier, Manuel Langenbahn, André Jung, Philippe Schuster (alle CDU), Susanne Wack (SPD) und Hans Jank (AfD) an. Bei den jüngsten Ortsratswahlen erreichte die CDU 56,4 Prozent der Stimmen, die SPD 28,0 Prozent und die AfD 15,5 Prozent. Dadurch erhielt die CDU sechs, die SPD zwei Sitze und die AfD einen Sitz. Weitere Mitglieder wie Yvonne Plitt-Wehnert und Christian Nagel (beide CDU) sowie Christine Schreiber (SPD), die jeweils fünf Jahre im Rat tätig waren, wurden verabschiedet. Ihre Erfahrung und ihr Engagement wurden in der Sitzung besonders gewürdigt.