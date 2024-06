Partnerschaftsfeier in Herbitzheim Herbitzheimer Chöre feiern in der Barbarakirche Partnerschaft

In einer bewegenden Begegnung wurde die historische Partnerschaft zwischen den Dörfern Herbitzheim/Saar und Herbitzheim/Elsass gewürdigt. Unter Verweis auf Charles de Gaulles Worte „Wenn es einst unsere Pflicht geworden war, einander Feinde zu sein, so ist es jetzt unser Glück, Freunde sein zu dürfen“, erinnerte Siegfried Schmidt, Vorsitzender des Gesangvereins Herbitzheim, an die Ursprünge und die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Miteinanders.