Ortsrat Niedergailbach : Viele Themen für den Ortsrat

Eine umfangreiche Tagesordnung hat der Niedergailbacher Ortsrat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 16. August, um 19 Uhr, im Nebenzimmer der Gemeinschaftshalle abzuarbeiten. Dabei geht es neben der Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2022 bis 2025 auch um die Herstellung eines Rad- und Fußweges zwischen Niedergailbach und Reinheim, das Ratsinformationssystem und den geplanten Glasfaserausbau in der Gemeinde Gersheim.