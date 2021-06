Aus der Kommunalpolitik in der Gemeinde Gersheim : Dirtbahn auf der Tagesordnung

Herbitzheim Der Ortsrat Herbitzheim trifft sich am kommenden Donnerstag, 17. Juni, zu einer öffentlichen Sitzung. In der Halle des Bürgerhauses stehen dabei ab 19 Uhr – nach der Einwohnerfragestunde – unter anderem der Bau einer Dirtbahn (für die Sprünge von Mountainbikern) auf dem Sportplatzgelände, Maßnahmen am historischen Cholerakreuz sowie die Rosenbeete am Radweg auf der Tagesordnung.