Neuer Sitzungsort : Ortsrat in Bliesdalheim tagt erstmals im Saal 4

Bliesdalheim Erstmals in seinem neuen Sitzungsort, dem Saal 4 im Schulanbau, kommt am Donnerstag, 1. Juli, der Bliesdalheimer Ortsrat zusammen. Im öffentlichen Teil werden ab 19 Uhr unter anderem Themen wie die Instandhaltung der Durchfahrt zwischen dem Bliestal-Freizeitweg und den Bliesgärten, die Renovierung der Alexanderhütte und der Standplatz des Pavillons am Spielplatz behandelt.

Von Wolfgang Degott