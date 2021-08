Kapellenfest in Ormersviller : Ormersviller Kapellenfest fällt zum zweiten Mal aus

Hunderte Gottesdienstbesucher kommen in normalen Zeiten zum Kapellenfest in Ormersviller (hier 2018). Foto: Wolfgang Degott

Ormersviller Zum zweiten Mal nach 2020 wurde jetzt wieder das Kapellenfest in Ormersviller abgesagt. Es sollte am kommenden Sontag, 15. August stattfinden. „In Anbetracht der Gesundheitslage in Frankreich bedauern die Freunde der Kapelle Saint Joseph die zweite Absage der internationalen Wallfahrt,“ teilte der Vorsitzende Joseph Antoine Sprunck mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott