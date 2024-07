Geschäftseröffnung in Gersheim Optikergeschäft schließt eine Angebotslücke

Das Fachgeschäft bietet ein breites Spektrum an Brillen: von Kinderbrillen über Fern- und Nahsichtbrillen, Gleitsicht- und Sonnenbrillen bis hin zu speziellen Sportbrillen. Eine eigene Werkstatt ermöglicht individuelle Anpassungen und Reparaturen vor Ort. Die 39-jährige Unternehmerin aus Walsheim sammelte umfangreiche Berufserfahrung unter anderem in Einöd, Blieskastel, St. Ingbert und Kleinblittersdorf. Neben ihrer Tätigkeit in einem international agierenden Unternehmen als Filialleiterin arbeitete sie auch in kleineren, traditionellen Betrieben. Ihre Meisterprüfung legte sie nach dem Unterricht in Karlsruhe in Kassel ab und erlangte zusätzlich den Titel „Bachelor professional“. Stefanie Klein betont: „Ich möchte mir Zeit für meine Kunden nehmen und sie umfassend beraten.“