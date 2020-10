Hier wird man fit fürs Internet : Online-Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit

Herbitzheim Erfolgreich verliefen die beiden interaktiven Online-Kurse Titel „Kaffee-Kuchen-Tablet“ im Herbitzeimer Hotel Bliesbrück. Am Dienstag, 3. November, folgt der Abschluss mit der dreistündigen Sprechstunde „Tablet, Handy und Co.“ Beginn ist um 16 Uhr an gleicher Stelle.

Die Teilnehmer profitierten im Übrigen von kompetenten Referenten. „Die technischen Voraussetzungen, um auf das Internet zugreifen zu können, wurden genauso erklärt, wie die grundsätzlichen Bedienelemente des Tablets an sich. Die Verwendung und die Erklärung von Apps, Sicherheit im Internet und Kommunikation mit Tablets waren weitere Schwerpunkte der Kurse“, sagte Hans-Jürgen Domberg im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zu Kaffee und Kuchen wurde am Ende der Stunde jeweils umfangreiches Infomaterial zu dem bereits Erlernten verteilt. Herausgehoben wurde auch, dass damit die Kommunikation zwischen den Generationen verbessert und geholfen werde, die digitale Welt zu verstehen. Die eigene Lebensqualität durch die Nutzung der unterschiedlichsten digitalen Angebote, wie etwa das Buchen von Reisen, Online-Banking oder über eine Mediathek Serien/Sendungen zu schauen, wann immer man will, sei ebenfalls ein Mehrwert dieser Kurse. Der Ortsvorsteher, der sich über die gute Resonanz freute, kündigte an, dass die Kursreihe 2021 wieder angeboten wird.