Kläranlage in Bliesdalheim Eine Kläranlage für die Abwässer von rund 41000 Menschen

Eine achtköpfige Belegschaft arbeitet seit 2017 unter der Leitung des Betriebsleiters Uwe Weidig in der sogenannten Zentralkläranlage des Entsorgungsverbands Saar (EVS) in Bliesdalheim in der Wolfersheimer Straße. Von ihr werden auch 13 weitere umliegend, nicht personalisierte EVS-Kläranlagen mit 108 Kilometern Abwasserkanal mitbetreut. Zwischen 7000 und 35000 Kubikmeter Wasser kommen täglich aus den 80 Kilometer langen Kanälen in der 2013 in Betrieb genommenen Anlage an. Innerhalb des Streckennetzes, dem Hauptsammler, existieren auch noch Regenüberlaufbecken, Staukanal und Hebewerke. Der Einzugsbereich umfasst Teile der Gemeinden Gersheim (Bliesdalheim, Herbitzheim, Rubenheim), Kirkel-Neuhäusel sowie den Städten Blieskastel mit seinen meisten Dörfern und St. Ingbert (Oberwürzbach, Hassel, Reichenbrunn). Insgesamt rund 41000 Menschen.