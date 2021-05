Die Öko-Katastrophe ist noch weitaus größer als gedacht : Das Land will jetzt den Anglern helfen

Dem Graureiher (hier im Bild), dem Schwarzstorch und dem Silberreiher wurde die Nahrungsgrundlage in der Bickenalb entzogen. Sie müssen sich gezwungenermaßen nun einen neuen Standort suchen. Foto: Thomas Johannes

Blieskastel/Gersheim Öko-Katastrophe in der Bickenalb: Das Ausmaß ist noch weit größer als bislang befürchtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Als Reaktion auf die Gülle-Verseuchung der Bickenalb im Biosphärenreservat Bliesgau fordern die Grünen Blieskastel, Störfallmelder an kritischen Stellen landesweit zur Pflicht zu machen. Die Erste Beigeordnete und Vorsitzende der Blieskasteler Grünen, Lisa Becker, appelliert zudem an Umweltminister Jost, den ökologischen Zustand der Bickenalb in einem grenzüberschreitenden Pilotprojekt mit Rheinland-Pfalz und Frankreich bis zum Jahr 2027 auf „gut“ zu verbessern.

„Bereits vor der Verseuchung mit Gülle bewertete das Umweltministerium den ökologischen Zustand der Bickenalb lediglich mit „unbefriedigend“. Dies entspricht der vorletzten Klassifizierungsstufe. Ausschlaggebend dafür war der miserable Zustand bei den Kleinstlebewesen. Nun sind offenbar sämtliche Lebewesen verendet“, kritisiert Lisa Becker.

Sie appelliert an Umweltminister Jost, jetzt die Lehren aus der Öko-Katastrophe zu ziehen. Becker: „Auch wenn der Vorfall in Frankreich war, so können Zwischenfälle dieser Art auch jederzeit im Saarland passieren. Wir brauchen deshalb an kritischen Punkten Störfallmelder, um Umweltkatastrophen frühzeitig zu erkennen und schnell eingreifen zu können. Störfallmelder können beispielsweise aus Trübungs-, Leitfähigkeits- oder Wasserstandsmessern bestehen. Ich erwarte, dass Umweltminister Jost eine entsprechende Verpflichtung im Rahmen einer Eigenkanalkontrollverordnung auf den Weg bringt.“

Der Vorfall müsse überdies zum Anlass genommen werden, den ökologischen Zustand des Baches über den Ursprungszustand hinaus zu verbessern. Becker: „Die Bickenalb entspringt in Frankreich und mündet in Rheinland-Pfalz. Wer den ökologischen Zustand verbessern will, muss daher grenzüberschreitend denken. Umweltminister Jost sollte ein deutsch-französisches Pilotprojekt auf den Weg bringen, um nach dem Vorfall einen guten ökologischen Zustand der Bickenalb zu erreichen. Das am besten bis zum Jahr 2027, um der EU-Wasserrahmenrichtlinie gerecht zu werden.“

Das Saar-Umweltministerium hat derweil nach der ersten Bestandsaufnahme in der Bickenalb ein Fazit gezogen und die Annahme einer ökologischen Katastrophe bestätigt. „Nach Einschätzung von Dr. Sebastian Hoffmann vom Fischereiverband ist der Schaden fürs Gewässer groß“, teilte Ministeriumssprecherin Sabine Schorr mit.

Der Experte hatte am Donnerstag vergangener Woche mehrere Bereiche mit dem Elektrokescher untersucht und dabei nur vereinzelt lebende Fische entdeckt (wir berichteten ausführlich). Diese wenigen Fische könnten aus den Seitenbächen stammen, die vom Gülle-Eintrag nichts abbekommen hatten. Trotzdem sei die Lage dramatisch: „Wir haben einige lebende, aber viele tote Fische gesehen“, so Schorr. Der Fischerei-Fachmann Hoffmann riet den örtlichen Anglern, Tiere aus benachbarten Gewässern umzusetzen. Umwelt-Staatssekretär Sebastian Thul, der persönlich am Donnerstag zur Bickenalb kam, sagte den Angelsportlern seine Unterstützung zu: „Wir werden den Angelsportverein mit dieser Situation nicht alleine lassen. Bei Wiederbesetzungsmaßnahmen werden wir ihn finanziell unterstützen. Zudem werden wir ein Gewässer-Monitoring auf den Weg bringen, der biologische Zustand der Bickenalb wird vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in den kommenden Monaten immer wieder kontrolliert werden. Es wird Jahre dauern, bis sich die Bickenalb von diesem massiven Gülleeintrag erholt hat.“

Das Umweltministerium sei nicht bereit, den französischen Verursacher des Unglücks zu schonen: „Wir werden diesen Vorfall nicht auf sich beruhen lassen. Wir erwarten von den französischen Behörden, dass sie nach einer genauen Ursachenermittlung Maßnahmen ergreifen, damit sich ein solches Fischsterben nicht mehr wiederholt. Ich werde in dieser Sache auch den französischen Generalkonsul anschreiben und um Unterstützung bitten“, sagte der Staatssekretär gegenüber unserer Zeitung.

Die Gemeinde Gersheim teilte mit, dass fünf bis sieben saarländische Fluss-Kilometer verseucht worden seien: „Wir können bisher feststellen, dass das Umweltunglück katastrophale Auswirkungen auf den Fischbestand hat. Bis zu 10 000 Fische sind schätzungsweise der Katastrophe zum Opfer gefallen. Insbesondere der Bestand an Kleinfischen wird mehrere Jahre brauchen, um sich zu erholen.