Gartenbauverein Niedergailbach Obst- und Gartenbauverein Niedergailbach ist im Aufschwung

In der kürzlich stattgefundenen, gut besuchten Jahreshaupt-versammlung konnte die Vorsitzende voller Stolz von einem gelungenen Neustart und erfolgreichem Vereinsjahr mit vielen Aktivitäten berichten. Sie ließ aber auch die Schwierigkeiten nicht unerwähnt, die aus den Vorjahren herrührten und zunächst überwunden werden mussten. Der komplette Neuanfang hat sich trotz dieser Probleme gelohnt. Durch einen wahren Kraftakt und großartigem Einsatz der Vorsitzenden und ihrer Mannschaft konnte nach nur dreimonatiger Amtszeit das 75-jährige Jubiläum des Vereins in einem würdigen Rahmen an Erntedank gefeiert werden. Im Herbst des Vorjahres beteiligte sich der Verein dann noch an der Baumpflanzaktion des Ortsrates. Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt des Sportvereins endete das Vereinsjahr 2023.