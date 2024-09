Pfarrkirche Niedergailbach Niedergailbach feierte 70-jähriges Bestehen seiner Pfarrkirche

Pfarrer Krystian Scheliga hob in seiner Predigt die Bedeutung des Singens im Glauben hervor. „Wer singt, betet doppelt!“, zitierte er den Heiligen Augustinus und unterstrich damit, wie wertvoll und bereichernd das Loben Gottes durch Gesang für die Gemeinschaft sei. Es sei ein Gottesdienst, der nicht nur an die Vergangenheit erinnere, sondern auch in die Zukunft blicke – mit Glaube, Musik und Gemeinschaft als beständige Pfeiler.