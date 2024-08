Kirmes in Niedergailbach Die Niedergaibacher Kirb kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Die traditionsreiche Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 57. Mal stattfindet, startet am Freitag, 16. August, mit einem vielseitigen Programm. Es wurde zusammengestellt von den Mitgliedern des Heimat- und Kulturvereins, dessen Vorsitzender Dominik Laubscher die Geschicke lenkt. Es wird Altes und Neues verbinden. Seit Juni haben die 13 Mitglieder der Straußgesellschaft unter Führung des 23-jährigen „Owerstraußmäädes“ Nina Rebmann an den Vorbereitungen gearbeitet. Die 16- bis 29-Jährigen haben sich dazu oft entweder in der Halle oder im Generationentreff zusammengefunden. Neu dabei sind in diesem Jahr die 16-jährigen Phil Görgen und Jona Matula. Kurz bevor im knapp 280 Quadratmeter großen Festzelt der Startschuss fällt, graben sie gemeinsam die Kirb aus. Um 18.30 Uhr wird Lotto-Geschäftsführer Stefan Pauluhn das Fest mit dem Fassbier-Anstich eröffnen. Musikalisch begleitet wird dieser Akt von den „Gälbacher Musikanten“ unter der Leitung von Jürgen Matheis. Zwischen 19 und 20 Uhr läuft die traditionelle Happy Hour an den beiden Bierständen. Ab 19.30 Uhr wird die Walsheimer Partyband „Freaky Friday“ die Stimmung anheizen. Am Samstag, nachdem die Straußgesellschaft ihre traditionelle Rundtour, den „Lumpezuch“, mit Station beim Ortsvorsteher Martin Vogelgesang beendet hat, wird der sportliche Teil des Festes eingeleitet. Auf dem Sportplatz stehen die Heimspiele der SG Bliesgau auf dem Programm. Um 18 Uhr beginnt die zweite „Party“ im Kirwezeit. Besonders die Happy Hour in der Cocktailbar mit dem „Gälbacher Wasser“ zum vergünstigten Preis und die Musik der bekannten Liveband Elliot, die ab 20 Uhr mit einem Mix aus Hits vergangener Zeiten und aktuellen Charts für Stimmung sorgt, versprechen einen ausgelassenen Abend.