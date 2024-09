Fest in Niedergailbach Niedergailbacher feiern am Sonntag das Bruder Klaus-Fest

Niedergailbach · Am Sonntag, 29. September, wird in Niedergailbach das Bruder Klaus-Fest gefeiert. Es findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt und stellt den Patron sowohl des Katholischen Kirchenchores als auch der Kirchengemeinde in den Mittelpunkt.

26.09.2024 , 11:32 Uhr

Der katholische Kirchenchor Bruder Klaus, hier bei einem Auftritt in der Gemeinschaftshalle mit seiner Leiterin Hanna Ast (am Klavier), veranstaltet das Bruder Klaus Fest in Niedergailbach. Foto: Wolfgang Degott

Von Wolfgang Degott