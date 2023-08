DRK-Seniorenresidenz Gersheim Meik Müller ist neuer Leiter der DRK-Seniorenresidenz Gersheim

Neu ist die Geschäftsführung der Einrichtung. Nachdem der „Gründungs-Geschäftsführer“ Theo Schwarz im Ruhestand ist, folgte ihm der gebürtige Bliesdalheimer Meik Müller als neuer Einrichtungsleiter und Geschäftsführer, auch im Sozial- und Parkinson-Kompetenz-Zentrum Dudweiler, der zweiten Pflegeinrichtung der gemeinnützige Trägergesellschaft für soziale Einrichtungen des DRK Saarland. Müller hat vor elf Jahren bei seinem einjährigen Praktikum für die Fachoberschule Wirtschaft Bekanntschaft mit der 2004 eröffneten Alteneinrichtung absolviert. Nach dem Fachabitur begann er seine Ausbildung zum Bürokaufmann und arbeitete in der zentralen Verwaltung der Trägergesellschaft in St. Ingbert. Der 29-jährige erwarb zudem den Ausbilderschein und die Qualifikation als Personalfachkaufmann. Anfang Juni wurde er in die neuen Funktionen bestellt. Er kündigte an, dass im Oktober ein neues Projekt starten wird, das den herrschenden Fachkräftemangel mildern soll. „Wir werden fünf jungen Menschen aus Madagaskar, einen Jungen und vier Mädchen, die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft ermöglichen und hoffen, dass sie anschließend auch bei uns bleiben und arbeiten,“ so Müller. Der Kontakt zu ihnen sei über eine Saarländerin geknüpft worden, die in der madegassischen Hauptstadt Antananarivo eine Sprachschule für Menschen, die in der Pflege oder in der Gastronomie arbeiten wollen, betreibt. Auch im kommenden Jahr sollen noch weitere folgen. Derzeit werden im Gersheimer Seniorenheim, das 63 Plätze vorhält, 52 Personen in den beiden Stationen betreut. Darüber hinaus hält das Haus noch sieben Einheiten für betreutes Wohnen vor. Die Gesellschaft selbst entwickelt Projekte im sozialen Bereich, plant, errichtet und unterhält Dienste und Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich der Betreuung und Pflege von alten, kranken und behinderten Menschen, die mit bedarfsgerechten Dienstleistungen im häuslichen Bereich, aber auch in teilstationären und stationären Einrichtungen versorgt und betreut werden.