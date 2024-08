Musikverein Gersheim Neuer Dirigent und neue Akzente beim Sommerkonzert

Ein besonderes Highlight des Abends war „Fate of the Gods“ von Steven Reineke, ein Stück, das durch seine unterschiedlichen Tempi und rhythmischen Variationen bestach. „Jedes Instrument hat seine Stelle, die wichtig ist,“ kommentierte Scheller und hob damit die Bedeutung jedes Einzelnen im Orchester hervor. Das Publikum wurde zudem mit dem Programm-Klassiker „Free World Fantasy“ von Jacob de Haan auf eine musikalische Reise durch verschiedene Kulturen entführt. Bei geschlossenen Augen und intensiver Konzentration konnten die Zuhörer in eine andere Welt eintauchen – ein cineastisches Erlebnis, das allein durch die Kraft der Musik erzeugt wurde. Mit dieser klanglichen Weltreise unterstrich das Orchester, wie Musik als universelle Sprache Grenzen überwindet. Auch eine Sequenz aus „Der Herr der Ringe“, im Arrangement von Ralph Ford, wurde in das Programm integriert und trug zur thematischen Vielfalt bei. Besondere Begeisterung löste auch der Konzertmarsch-Klassiker „Abel Tasman“ von Alexander Pflugler aus, wie auch „Hootenanny“ von Harold L. Walters die Vielseitigkeit des Ensembles unter Beweis stellte.