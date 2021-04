Es tut sich was in Walsheim : Haus Sonne baut eine neue Schule

Es tut sich was in Walsheim

Vor dem Verwaltungsgebäude „Oben am Dorf“, über den Dächern von Walsheim, wird die neue Schule von Haus Sonne entstehen. Foto: Wolfgang Degott

Walsheim Planung für das Gebäude, das nach Anna Betzner benannt wird, wurde im Ortsrat Walsheim vorgestellt.

Die Walsheimer Einrichtung als Betreiberin der derzeit von Tanja Fath geleiteten privaten, staatlich anerkannten Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung müsse dazu eine Million an Eigenanteil beisteuern, wobei der Baubeginn noch nicht terminiert sei.

Mayer kündigte an, dass damit jedoch frühestens in zwei bis drei Jahren gerechnet werden könne, da man derzeit noch innerhalb des jetzigen Gebäudebestandes mehrere Veränderungen wegen verschiedener Auflagen bauliche Maßnahmen vornehmen müsse. Bei Veränderung des Planungsgebietes werde auch erreicht, dass drei weitere momentan leerstehende Haus Sonne-Gebäude in das Sondergebiet mit eingeschlossen und aus dem Bebauungsplan „Wochenendhausgebiet“ herausgelöst werden. Sie sollen später einer anderen Nutzung im Bereich des „Kinderdorfes“ zugeführt werden.