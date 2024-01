Gemeinschaftsschule Gersheim Die Wärme kommt von Pellets und Gas

„Wir sparen gegenüber der bisherigen Heizung 35 Prozent Kohlendioxid (CO₂) ein, was ungefähr 183 Tonnen entspricht“ so Sabine Zägel, Klimamanagerin des Saarpfalz-Kreises. Durchschnittlich verbrauchen Bundesbürger jährlich 8,1 Tonnen. Bei einer geschätzten Betriebszeit von 20 Jahren würden somit 3666 Tonnen weniger CO₂ anfallen. Bisher sei die Wärmeerzeugung der Gemeinschaftsschule Gersheim von drei Gas-Brennwertkesseln aus den Jahren 2001 bis 2003 versorgt, so Zägel. Das rund 52 Tonnen umfassende Lager der neuen Hybridheizanlage befindet sich in den früheren Schwimmbecken. Es wird jetzt sozusagen in Pellets geschwommen.