Gemeinderat Gersheim Medelsheim erhält neue Grundschule

Vor der Sitzung hatte es in der Einwohnerfragestunde Beschwerden von zwei Anwohnerinnen über ein Lokal in Rubenheim gegeben. Zu viel Lärm in den Abend- und Nachtstunden und eine nicht hinzunehmende Parksituation waren hier die Kritikpunkte. Michael Clivot informierte, dass man in Überlegungen sei, die prekäre Parksituation bei dem Lokal zu verbessern, was indes nicht so einfach sei. Bei der Lärmbelästigung müsse man immer wieder an den Inhaber appellieren. Aber wie die Anwohnerinnen mitteilten, hätten auch Anzeigen bei der Polizei noch keine Besserung gebracht. Nun wurde in Erwägung gezogen, noch einmal das Gespräch mit Vertretern der Gemeinde, dem Wirt und den Anwohnern zu suchen.