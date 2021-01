Ausstellung in Gersheim : „Narrative Bilder“ im Gersheimer Rathaus

Die beiden Künstlerinnen Bea Schiff aus Blieskastel (links) und Christine Sehn aus St. Ingbert stellen im Gersheimer Rathaus aus. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim Der erschwerte Besuch des Verwaltungsgebäudes wird mit Kunstgenuss belohnt: Bea Schiff und Christine Sehn stellen dort derzeit aus.

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Noch bis Freitag, 19. Februar, ist im Gersheimer Rathaus die Ausstellung „Narrative Bilder“ zu sehen. Dort stellen die Blieskastelerin Bea Schiff und Christine Sehn aus St. Ingbert erstmals gemeinsam aus. Mit Pflanzenportraits, ob blühend oder als getrockneten Samen, will Christine Sehn nicht nur auf die Vielfalt der Natur aufmerksam machen, sondern auch den Blick „auf Werden und Vergehen um uns herum“ lenken. Sie verbindet damit die Hoffnung auf den Erhalt dieser Schönheit und Vielfalt.

Zu ihren Motiven zählen „Mohnkapseln“, „Lampionblume“, „Ahornsamen“ oder auch „Hortensienblüte“. Inspiration habe sie sich in der Natur, im eigenen Garten sowie in Büchern und Zeitschriften geholt. Die meisten Bilder, die in Gersheim zu sehen sind, seien im Lockdown der Corona-Pandemie entstanden. „Da hatte ich Zeit und Ruhe, um mich intensiv nach langer Pause wieder der Aquarell-Malerei zu widmen“. Mit Pinsel und Farben ist sie schon seit der Kindheit unterwegs. Als 15-Jährige weitete sie ihre Bandbreite autodidaktisch mit Ölmalerei aus, als ihr die Großmutter ein Set schenkte.

Info Zutritt nur nach Termin-Vereinbarung Ausstellung „Narrative Bilder“ mit Bea Schiff, Blieskastel, und Christine Sehn, St. Ingbert. Die Ausstellung im Rathaus der Gemeinde Gersheim, Bliesstraße 19a, ist geöffnet montags bis freitags von 8 bis 12, dienstags auch von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Info: Telefon (06843) 801305. Der Zugang zum Rathaus ist wegen Corona derzeit eingeschränkt. Einlass ist nur nach Terminvereinbarung, Telefon (06843) 801305 möglich.

Obwohl in den 2000er-Jahren noch die Kalligrafie dazu kam, widmete sie schließlich ihr besonderes Augenmerk der Acryl-Technik, die zu ihrer großen Leidenschaft wurde. „Mit der feinen Art kann ich mich am besten ausdrücken.“ Erstmals in einer Ausstellung im Kreiskrankenhaus in Ottweiler und danach in den Räumen einer Versicherung in St. Ingbert konnte sie bereits ihr Schaffen einer Öffentlichkeit präsentieren.

Die Verbindung zu Bea Schiff ergab sich bei einem gemeinsamen Projekt in der Nachmittagsbetreuung einer Schule. Damals seien sie miteinander ins Gespräch gekommen, hätten das gemeinsame Faible Malerei entdeckt und entschieden das Projekt „gemeinsame Ausstellung“ in Angriff zu nehmen. Das glückte jetzt mit der Gersheimer Exposition.

Schiff, die im Mimbacher Freishauser Hof wohnt, zeigt den Besuchern in den ansonsten kühlen Fluren des Verwaltungsgebäudes einen Querschnitt ihres Schaffens aus drei Jahrzehnten. Nachdem sie im Saarland aufgewachsen war, zog sie Ende der 1970er Jahren nach Berlin. Dort absolvierte sie eine pädagogische Ausbildung. Von 1990 bis 1994 folgte ein Malerei-Studium und ein Aufbaustudium Kunsttherapie in Berlin und Alfter bei Bonn. Sie sammelte Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Alten, chronisch und psychisch Kranken, Menschen im Strafvollzug und behinderten Menschen. Dazu gab sie künstlerische Kurse und Workshop für jedermann. Bei der Auswahl der Bilder für Gersheim entschied sie sich auch für sehr formgebende und mit Licht verarbeitete geometrisch strukturiert verarbeitete Mineralbilder. Daneben hängen Motive, gemalt in Aquarell-Schichttechnik. Somit hat sie den Aquarell-Stillleben und Naturbildern, Stimmungen und Emotionen widerspiegeln, die sehr strukturierte Formenzeichnungen als Kontrapunkte entgegen gesetzt. Weitere Farbtupfer stellen die Zeichnungen dar. Diese Technik hat sie vor zwei Jahrzehnten für sich entdeckt. Abgerundet wird das künstlerische Schaffen der Kunsttherapeutin mit einigen kleinen Naturstimmungen und Statuen, die sie abgezeichnet hat. Eine Besonderheit ist im Treppenhaus zu sehen. Dort hängt das Motiv der „Sibylle“ in Pastellkreide, entstanden vor einem Jahrzehnt, das Schiff jetzt mit einer Maske versehen hat.