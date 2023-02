Sportfreunde Reinheim : Peter Nagel gibt Führung der Sportfreunde Reinheim ab

Reinheim Jahrzehnte engagierte er sich als Spiel und Funktionär bei dem Club im Süden des Bliestals. Allein 27 Jahre war er Vorsitzender des Vereins.

Am vergangenen Samstag war die Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Reinheim. Nach dem Rechenschaftsbericht endete beim rund 400 Mitglieder zählenden Traditionsverein eine Ära. Der Vorsitzende Peter Nagel kandidierte nach knapp 27 Jahren nicht mehr. Der 61-jährige Geschäftsführer bei der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes trat 1996 die Nachfolge von Peter Becker an, unter dessen Ägide er bereits vier Jahre das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden ausgeübt hatte. Nagel trug schon als Jugendlicher die Trikots seines Heimatvereins, war von 1978 bis 2000 aktiver Spieler und danach noch Mitglied der AH-Mannschaft. Nachdem er schon in den 1980er-Jahren dem Spielausschuss angehörte, wurde er 1990 als Beisitzer ins Führungsgremium gewählt, dem er somit 33 Jahre angehört. In den Beginn seiner Amtszeit als Vereinschef fiel eine sportliche Umbruchphase. So stieg die erste Mannschaft 1994 aus der Landesliga in die Bezirks- und 1996 in die unterste Spielklasse, die Kreisliga A ab. Nach der Meisterschaft ging es 1999 wieder zurück in die Bezirksliga, die man 2011 in Richtung Kreisliga wieder verlassen musste. Seit dem Wiederaufstieg 2014 sind die Sportfreunde wieder in der Bezirksliga.