Konzertreihe in Gersheim : „Musik am Nachmittag“ wird fortgesetzt

Gersheim Mit mehreren Konzerten wird die Konzertreihe „Musik am Nachmittag“ fortgesetzt. So finden Veranstaltungen am Sonntag, 13. Oktober, um 16 Uhr im „Café Henry“ der DRK-Seniorenresidenz in Gersheim, am Dienstag, 15. Oktober, um 14.45 Uhr in der Pro Seniore Residenz „Am Steinhübel“ Homburg statt.

