Musik in Seniorenheimen : Wieder „Musik am Nachmittag“

Gersheim Drei Künstler unterhalten bei zwei Konzerten in Seniorenheimen der Region.

Mit mehreren Konzerten wird jetzt die bereits seit einigen Jahren laufende Konzertreihe „Musik am Nachmittag“ fortgesetzt. So finden Veranstaltungen am kommenden Freitag, 14. August, um 15.15 Uhr in der Pro Seniore Residenz „Am Steinhübel“ in Homburg und am kommenden Sonntag, 16. August, um 16 Uhr in der DRK-Seniorenresidenz in Gersheim, statt.