Mobilität für Menschen ohne eigenes Auto : VdK-Ortsverband stiftet Mitfahrer-Bänke

Herbitzheim Die Sitzgelegenheiten stehen in Rubenheim, Bliesdalheim, Breitfurt und in Herbitzheim.

Mit Hilfe der kommunalen Bauhöfe der Stadt Blieskastel und der Gemeinde Gersheim wurden solche Bänke in Rubenheim an der Bushaltestelle in der Erfweilerstraße, in Bliesdalheim an der Mehrzweckhalle, in Breitfurt am Gasthaus Bierbrunnen beim „Arthur“ und in Herbitzheim an der Rubenheimer Straße 24 am Anwesen Roland Sand aufgestellt. Vorsitzender Manfred Fries hob heraus, dass die Initiative keinesfalls eine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Ergänzung zum Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sein soll. Damit können die Jugendlichen und erwachsenen Menschen im Bliesgau ihre Mobilität steigern. Zudem ist das Modell, das schon seit Jahren in vielen Teilen Deutschlands praktiziert wird, auch aus Umweltgesichtspunkten vorteilhaft.