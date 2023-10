VdK Niedergailbach/Walsheim VdK

Im Dorfgemeinschaftshaus „Zur alten Schule“ hob sie in ihrem Jahresbericht auch den gut besuchten Kaffeenachmittag heraus. Dabei hatte der VdK-Landesvorsitzende Armin Lang die Geschichte des Sozialverbandes im Saarland erläutert. Sie kündigte auch an, dass am Samstag, 2. Dezember, nachmittags in Walsheim, die Adventsfeier mit Mitgliederehrungen stattfinden werde. Im Kassenbericht, den Otmar Gros für die verhinderte Amtsinhaberin Christine Streichert-Clivot abgab, zeigte sich eine zufriedenstellende Finanzlage. In den weiteren Wahlen gab es wenige Veränderungen. So übernahm Otmar Gros das Amt des Schriftführers, somit Nachfolger von Steffen Korter, und Ewald Schiel das des Kassenverwalters. Stefan Pauluhn bleibt stellvertretender Vorsitzender, Herbert Matheis und Toni Welsch Beisitzer, wie Marlene Martin Frauenbeauftragte. Neue Beisitzer sind Viola Wyniarskyj und Karoline Kossack. Zum Kreisdelegierten wurde Otmar Gros, zum stellvertretenden Delegierten Stefan Pauluhn gewählt. Der Ortsverband Walsheim kann auf eine 75-jährige Geschichte zurückblicken. Der Ortsverband Niedergailbach wurde 1949 gegründet. Beide Ortsvereine fusionierten im Jahr 2000.