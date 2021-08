Auszeichnung für Bäckerei in Gersheim : Minister zeichnet Bäckerei Mischo aus

Gersheim Das Gersheimer Unternehmen gibt sich viel Mühe, Lebensmittel und ihre Bestandteile nicht zu verschwenden. Davon profitieren die eigenen Mitarbeiter und caritative Einrichtungen.

Die Bäckerei Mischo in Gersheim hat aus der Sicht des saarländischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz viele Ideen, wenn es um die Vermeidung von Lebensmittelabfällen geht. Sie schafft es im Betrieb quasi „zero waste“, also mit null Abfall, zu arbeiten. Die wichtigste Maßnahme besteht in einer strikten Unternehmenspolitik zur Vermeidung von Retouren. Unverkaufte Backwaren dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus arbeitet die Bäckerei Mischo eng mit dem Kältebus e. V. in Saarbrücken sowie der Tafel und dem Saarbrücker Lebensmittel-Rettermarkt Rettich zusammen. Ein weiterer wichtiger Konzept-Baustein ist die Weiterverarbeitung nicht verkaufter Backwaren, beispielsweise zum Ansetzen von Fermentteigen.