Kunst im Rathaus Gersheim : Kunstwerke im Miniformat zum Mitnehmen

St. Ingbert/Gersheim Die St. Ingberter Künstlerin Gisela Heintz hat eine spannende Idee umgesetzt, um für sich und ihre Arbeiten zu werben.

Schon von klein auf malt und bastelt die 66-Jährige gerne. Während ihrer Lehre als Großhandelskauffrau und später in ihrem Job in einer Bank hat sie ihre Liebe zur Kreativität gefunden und begann 1998 Abendkurse an der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) zu besuchen. Sie ging in Kunstschulen, unter anderem die Europäische Akademie für Bildende Kunst in Trier und begann ein Privatstudium der Malerei. Heute unterrichtet die Künstlerin selbst. Bis Mai dieses Jahres hat sie an Grundschulen Kurse zum Thema Mosaik angeboten. Auch in der Volkshochschule St. Ingbert finden Kurse der 66-Jährigen statt. Und einmal im Jahr gibt es einen Sommerkursus im Haus Lochfeld in Wittersheim. Für Gisela Heintz ist Malen und das Erstellen von Mosaiken wie Meditation. „Auch den Schülern in der Schule habe ich versucht mit der Mosaikarbeit Entspannung zu bringen. Wir leben in einer Zeit, in der man auch mal abschalten muss.“